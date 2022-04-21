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    Игровой ноутбук массой 1 кг с панелью OLED и сверхбыстрым SSD. Представлен ZenBook S 13 OLED

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Игровой ноутбук массой 1 кг с панелью OLED и сверхбыстрым SSD. Представлен ZenBook S 13 OLED

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    Компания Asus — один из тех производителей ноутбуков, что достаточно активно продвигают устройства с экранами OLED. В прошлом году Asus представила 13-дюймовую модель с ценой всего от 800 долларов. Цена сегодняшней новинки пока неизвестна, но зато она интереса своими параметрами. 


    ZenBook S 13 OLED, как ясно из названия, оснащён панелью OLED диагональю 13,3 дюйма. При этом её разрешение составляет 2880 х 1800 пикселей. Второй важной особенностью является новейший гибридный процессор Ryzen 7 6800U с очень производительным iGPU Radeon 680M. То есть ноутбук можно назвать игровым, пусть и самого начального уровня. Особенно это интересно, если дополнительно знать, что устройство весит всего 1 кг! Компания достигла этого благодаря использованию алюминиево-магниевого сплава. 

    При этом тут установлен аккумулятор ёмкостью 67 Вт•ч, что неплохо для столь лёгкого устройства. К тому же новые Ryzen 6000U выделяются отличной энергоэффективностью. 

    Ноутбук также предлагает до 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом до 1 ТБ со скоростью передачи данных 6500 МБ/с. Из остального можно отметить три порта USB-C. 

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