Игровая консоль с Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3070 Mobile. Minisforum представила две интересные новинки

Компания Minisforum, которая специализируется на мини-ПК, анонсировала две игровые консоли, NUCXI5 и NUCXI7, которые получили мощную начинку.

Обе модели имеют размеры 80 х 260 х 394 мм. NUCXI5 оснащена процессором Intel Core i5-11400H, имеющим шесть ядер с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Поддерживается одновременная обработка до двенадцати потоков. В качестве видеоадаптера установлен GeForce RTX 3060 Mobile с 6 ГБ памяти GDDR6.





NUCXI7 является более мощным вариантом — как с точки зрения процессора, так и графического решения. Используются Intel Core i7-11800H с восемью вычислительными ядрами и GeForce RTX 3070 Mobile. Процессор должен работать на частоте до 4,6 ГГц, видеокарта поставляется с 8 ГБ памяти GDDR6.

Обе системы поддерживают установку до 64 ГБ оперативной памяти, для которой доступно два слота. Для установки SSD доступны два порта M.2 2280. Консоли получили порты HDMI и Thunderbolt 4, также есть порт Ethernet 2,5 Гбит/с.

Информации о цене и дате выхода пока нет.