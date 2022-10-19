Игорь Верник тайно женился

«Со свадьбой молодожены решили не спешить, ждут до лучших времен. Верник как никто другой знает толк в хороших церемониях. Интересно, кому же доверит вести торжество один из главных конферансье Рублевки, если не себе? Наверное, брату Вадиму», — пишет Telegram-канал «Тушите свет».