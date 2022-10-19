Игорь Верник тайно женился

Актер и телеведущий Игорь Верник распрощался со своей холостяцкой жизнью. Он женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой, которая моложе его на 16 лет.
Для 59-летнего артиста брак с Шнейдеровой третий по счету. Пара тайно расписалась в одном из московских ЗАГСов. Пока, правда, остается неизвестным, когда супруги отпразднуют радостное событие.
«Со свадьбой молодожены решили не спешить, ждут до лучших времен. Верник как никто другой знает толк в хороших церемониях. Интересно, кому же доверит вести торжество один из главных конферансье Рублевки, если не себе? Наверное, брату Вадиму», — пишет Telegram-канал «Тушите свет».
Верник был женат на девушке по имени Маргарита с 1985 по 1990 год. Через девять лет он повторно женился. Супругой стала Мария Казакова, которая подарила ему сына Григория.