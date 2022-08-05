Игорь Понкин описал способы применения искусственного интеллекта в военных целях

Профессор Игорь Понкин посвятил книгу способам эффективного применения искусственного интеллекта в военных целях.
Как сообщают «Ветеранские вести», издание появилось на фоне серьезного дефицита публикаций в этой области, а также подготовки к форуму «Армия-2022», который актуализирует вопросы применения ИИ.
Понкин, в частности, рассказал о концепции проектирования цифровой динамической модели зоны боевых действий, концепции кибер-мета-вселенной поля боя, а также интеллектуализированной системы ассистирования в управлении боем.
«Объяснены основные понятия и описана структура общей теории прикладной военной аналитики. Показаны ее роль и значение», — говорится в аннотации.
Автор подчеркивает, что издание будет полезно специалистам в области военного управления и разработки вооружений.