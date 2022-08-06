Игорь Николаев восхитился выступлением Наташи Королевой и ее сына Архипа Грушко

Композитор Игорь Николаев восхитился выступлением своей бывшей жены Наташи Королевой и ее сына Архипа Грушко, исполнивших песню «Дельфин и Русалка» в итоговом шоу «Две звезды. Отцы и дети». Об этом пишет Teleprogramma.
Источник сообщает, что в течение всего конкурса артистка и ее сын были аутсайдерами. В финальной части они исполнили композицию, автором которой как раз был Николаев. Он же, к тому же, был членом жюри шоу.
«Очень рад, Наташка, что у тебя такой превосходный благовидный мальчик. Это классная идея. Я представил Токио, караоке, японцы напевают эту песню. Это все так органично, сильно и прекрасно. Молодцы, браво!» – заявил Николаев, одарив Королеву комплиментами.