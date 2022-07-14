Игорь Николаев сделал признание о переезде за границу

Популярный российский певец Игорь Николаев рассказал, что у него была возможность переехать в Европу, но исполнитель предпочел остаться в России. Никакие заграничные пейзажи не сравнятся с видами родины, признался артист.
Николаев в беседе с изданием «7 Дней» отметил, то его не привлекала перспектива больших заработков за рубежом, он всегда хорошо зарабатывал и на гастролях в России.
«Бесконечная работа, работа, работа. И тоже казалось, что это будет всегда. И потом, здесь у меня была семья, дочка Юля тогда только пошла в школу. Так что об эмиграции я даже не думал», — рассказал Николаев.
Он отметил, что о переезде за рубеж он и не думал из-за большого количества гастролей по России, кроме того, на его личности сильно сказалась атмосфера его «тусовки» — многие его коллеги по музыкальному цеху вместе с ним работали в ритме «бескорыстного творчества».