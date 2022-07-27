Игорь Николаев сделал намек о рождении внебрачного сына

Российский композитор Игорь Николаев намекнул о рождении внебрачного сына, опубликовав в своем микроблоге архивное стихотворение, написанное еще в 80-х годах прошлого века.
В стихотворении поэта-песенника «Неизвестно пока» говорится о предстоящей встрече двух детей, которые пока не подозревают о друг друге.
«Платье девочке шьют. Где-то мальчик растет. Они встретятся наверняка», – написал музыкант.
Народный артист России женился на поп-исполнительнице Юлии Проскуряковой в 2010 году – супруга моложе знаменитого мужа на 22 года. Пара воспитывает маленькую дочь.