Новости0

Игорь Николаев сделал намек о рождении внебрачного сына

Игорь Николаев сделал намек о рождении внебрачного сына
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский композитор Игорь Николаев намекнул о рождении внебрачного сына, опубликовав в своем микроблоге архивное стихотворение, написанное еще в 80-х годах прошлого века.

В стихотворении поэта-песенника «Неизвестно пока» говорится о предстоящей встрече двух детей, которые пока не подозревают о друг друге.

«Платье девочке шьют. Где-то мальчик растет. Они встретятся наверняка», – написал музыкант.

Народный артист России женился на поп-исполнительнице Юлии Проскуряковой в 2010 году – супруга моложе знаменитого мужа на 22 года. Пара воспитывает маленькую дочь.

внебрачный сын игорь николаев проскурякова
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.