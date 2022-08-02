Игорь Николаев остался доволен размерами своей пенсии

Певец Игорь Николаев раскрыл размер своей пенсии. Автор хита «Выпьем за любовь» заявил, что теперь точно знает, что сможет прокормить семью, передает Ctnews.
В последние годы карьера многих звезд шоу-бизнеса пошла под откос из-за пандемии коронавируса. Многие из них, как например Николаев, начали переживать за будущее
Музыкант узнал, что будет получать ежемесячно более 50 тысяч рублей. Такому бонусу артист оказался рад, ведь здоровье рано или поздно заставит отказаться от концертной деятельности.
«Никто не знает, что будет с нами через минуту. Сегодня человек на ногах и может заработать, а завтра что-то случится, и будешь рад тридцатке», — высказался Николаев.
Артист с 2010 года счастлив в браке с актрисой Юлией Проскуряковой. Вместе они воспитывают дочь, которую назвали в честь мамы.