Игорь Крутой отказался навещать сломавшую ногу мать в Майами

Сестра Игоря Крутого Алла сообщила, что композитор принял решение не навещать свою травмированную мать в США.
Мать Крутого сломала ногу, после чего была госпитализирована. Женщина перенесла операцию и на данный момент находится под присмотром медиков. Сестра композитора в своем блоге сообщила, что ее звездный брат не стал менять планы ради поездки к больной матери.
«Игорь Крутой не находится в Майами», — написала она.
Родственница Крутого также опровергла слухи об американском имуществе артиста. Ранее ходили слухи, что именно на яхте артиста его мать и сломала ногу.