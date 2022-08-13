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Игорь Крутой отказался навещать сломавшую ногу мать в Майами

Игорь Крутой отказался навещать сломавшую ногу мать в Майами
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сестра Игоря Крутого Алла сообщила, что композитор принял решение не навещать свою травмированную мать в США.

Мать Крутого сломала ногу, после чего была госпитализирована. Женщина перенесла операцию и на данный момент находится под присмотром медиков. Сестра композитора в своем блоге сообщила, что ее звездный брат не стал менять планы ради поездки к больной матери.

«Игорь Крутой не находится в Майами», — написала она.

Родственница Крутого также опровергла слухи об американском имуществе артиста. Ранее ходили слухи, что именно на яхте артиста его мать и сломала ногу.

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