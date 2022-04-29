Игорь Коротченко: Киев атакует освобожденные города, смирившись с их утратой

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Украинское военно-политическое командование отдает преступные приказы для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры на освобожденной территории, поскольку осознает, что эти земли утрачены навсегда. Нападения могут участиться в случае, если подразделения ВСУ и нацбаты получат обещанное Западом оружие и технику, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Атаки городов не имеют стратегического обоснования, подчеркнул аналитик. По его мнению, власти «незалежной» понимают, что потерянные позиции не вернуть, поэтому пытаются разрушить все, что там осталось.
«Цель ударов — нанести максимальный психологический и военный ущерб, показать жесткость и бескомпромиссность. Украина в этом плане выполняет свои задачи по нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным людям. Все это делается для того, чтобы продемонстрировать свои возможности и готовность идти на самые крайние меры, включая уничтожение инфраструктуры и населения.
Нанося удары, Украина не считает эти объекты своими: в Киеве понимают, что они уже потеряны навсегда. Задача — нанести максимальный ущерб населению, создать логистические трудности, увеличить количество раненых, беженцев, повысить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Потом нам придется заниматься восстановлением всего этого. Они ведут войну на полное истощение и разрушение», — заявил Коротченко.
Чтобы не допустить дополнительных сложностей, необходимо пресечь передачу ВСУ поставляемого Западом оружия и техники. Американские РСЗО «Химарс», канадские гаубицы, а также французские самоходные артиллерийские установки не должны доехать до пунктов назначения.
По мнению главреда журнала «Национальная оборона», для этого необходимы высокоточные удары по объектам транспортной инфраструктуры, включая мосты через Днепр:
«Для того, чтобы иностранное оружие не попало в украинские подразделения, необходимо ликвидировать логистическую железнодорожную инфраструктуру Украины. Тяговые подстанции, локомотивные депо, ключевые узлы снабжения. Когда все это будет уничтожено, железная дорога ничего не сможет поставить.
Другие варианты доставки — своим ходом или на трейлерах. Такой вариант более сложный и медленный. Плюс необходимо разрушить соответствующую инфраструктуру автомобильного транспорта. Если эти задачи не будут решены, то оружие будет использовано против наших войск и мирного населения. Также необходимо переходить к уничтожению мостов через Днепр. Это диктует логика недопущения массовых поставок».
Накачивание Киева средствами ведения войны может привести только к затягиванию спецоперации и дополнительным потерям. Безответственные действия США и их союзников, основанные на тотальной русофобии, не пойдут на пользу националистическому режиму «незалежной», рассчитывающему на дополнительную помощь.