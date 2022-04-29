Игорь Коротченко: Киев атакует освобожденные города, смирившись с их утратой

«Цель ударов — нанести максимальный психологический и военный ущерб, показать жесткость и бескомпромиссность. Украина в этом плане выполняет свои задачи по нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным людям. Все это делается для того, чтобы продемонстрировать свои возможности и готовность идти на самые крайние меры, включая уничтожение инфраструктуры и населения.

Нанося удары, Украина не считает эти объекты своими: в Киеве понимают, что они уже потеряны навсегда. Задача — нанести максимальный ущерб населению, создать логистические трудности, увеличить количество раненых, беженцев, повысить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Потом нам придется заниматься восстановлением всего этого. Они ведут войну на полное истощение и разрушение», — заявил Коротченко.