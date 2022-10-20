Игорь Корнелюк не смог оценить творчество певца SHAMAN

Российский певец и композитор Игорь Корнелюк высказался о творчестве артиста Ярослава Дронова, больше известного под псевдонимом SHAMAN. Исполнитель хита «Дожди» признался, что не обладает достаточной компетентностью, чтобы оценить деятельность молодого коллеги.
Композитор убежден – Дронова ждет большое будущее на российской сцене. SHAMAN владеет яркими вокальными данными, харизмой и приятной внешностью. Все эти факторы могут принести артисту успех.
«Но я оставлю за скобками само качество исполняемого материала. Хотя тут ко мне можно не прислушиваться. Я сейчас живу в других измерениях», – цитирует Корнелюка «МК».
Певец акцентировал внимание на том, что зрители приходят на концерты SHAMAN преимущественно из-за его вокала. Расширение репертуара, по мнению Корнелюка, позволит молодому артисту привлечь еще больше аудитории.