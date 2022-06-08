Игорь Додон предрек присоединение Молдавии к Румынии для размещения войск НАТО

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», – написал Додон в Telegram.

Политик отметил, что действующий лидер Молдавии Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию. По его словам, Запад намеренно дестабилизирует обстановку.

Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии для оправдания военного присоединения к Румынии. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.