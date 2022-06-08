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Игорь Додон предрек присоединение Молдавии к Румынии для размещения войск НАТО

Игорь Додон предрек присоединение Молдавии к Румынии для размещения войск НАТО
Kremlin Pool/Global Look Press

Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии для оправдания военного присоединения к Румынии. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Политик отметил, что действующий лидер Молдавии Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию. По его словам, Запад намеренно дестабилизирует обстановку.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», – написал Додон в Telegram.

Бывший президент республики уверен, что процесс обусловлен антироссийской истерией. Западные политики подобными действиями пытаются оправдать размещение войск НАТО на территории республики.

додон Молдавия НАТО Россия румыния
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