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«Иду я как-то, прогуливаюсь»: Пригожин рассказал историю появления фото с бойцами «ЧВК Вагнера» в Попасной

«Иду я как-то, прогуливаюсь»: Пригожин рассказал историю появления фото с бойцами «ЧВК Вагнера» в Попасной
Федеральное агентство новостей

Журналистка издания «Утро.ру» попросила бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать появившиеся в СМИ фото, на которых якобы запечатлены он, военкор Сергей Среда и бойцы «ЧВК Вагнера» в освобожденном городе Попасная в ЛНР. Предприниматель поделился историей появления данных кадров.

Бизнесмен иронично ответил на вопрос, подчеркнув, что «встретил» людей с совместного фото совершенно случайно.

telegram.org/@Военкор Среда
telegram.org/@Военкор Среда

«Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: “Здорово, Вагнер!”. А они мне: “Здорово, Пригожин!”. Вот и все объяснение», — приводит пресс-служба компани «Конкорд» слова предпринимателя.

prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»
prt scr vk.com/Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее Пригожин прокомментировал сухи о том, что он якобы посещал российские колонии с целью вербовки заключенных для «ЧВК Вагнера».

евгений пригожин попасная чвк вагнера
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