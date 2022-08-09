«Иду я как-то, прогуливаюсь»: Пригожин рассказал историю появления фото с бойцами «ЧВК Вагнера» в Попасной

«Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: “Здорово, Вагнер!”. А они мне: “Здорово, Пригожин!”. Вот и все объяснение», — приводит пресс-служба компани «Конкорд» слова предпринимателя.