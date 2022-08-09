«Иду я как-то, прогуливаюсь»: Пригожин рассказал историю появления фото с бойцами «ЧВК Вагнера» в Попасной

Журналистка издания «Утро.ру» попросила бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать появившиеся в СМИ фото, на которых якобы запечатлены он, военкор Сергей Среда и бойцы «ЧВК Вагнера» в освобожденном городе Попасная в ЛНР. Предприниматель поделился историей появления данных кадров.
Бизнесмен иронично ответил на вопрос, подчеркнув, что «встретил» людей с совместного фото совершенно случайно.
«Иду я как-то, прогуливаюсь. Шел я, шел, а лес становился все гуще и гуще, а дома все ниже и ниже. Вдруг смотрю, стоят Вагнер, а с ними военкор Среда. Я им говорю: “Здорово, Вагнер!”. А они мне: “Здорово, Пригожин!”. Вот и все объяснение», — приводит пресс-служба компани «Конкорд» слова предпринимателя.
Ранее Пригожин прокомментировал сухи о том, что он якобы посещал российские колонии с целью вербовки заключенных для «ЧВК Вагнера».