iDNES сообщил о снятии украинских флагов в городах Чехии

По мнению старосты города Червены-Костелец Томаша Проуза, вывешить государственную символику нужно обдуманно. Возвращать украинские флаги власти населенного пункта не планируют. Подобной позиции придерживаются и в Колине.

«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», — отметила пресс-секретарь мэрии города Наход Нина Адольф.

Причины, из-за которых снимаются украинские флаги, указываются разные. Например, в некоторых городах с подобным требованием выступили местные жители.

Власти сразу нескольких чешских городов приняли решение убрать флаги Украины со зданий администрации. Об этом пишет портал iDNES.