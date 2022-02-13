iDnes: продукты с омега-3 помогут сохранить психическое здоровье человека

Многие продукты могут защитить человека от депрессии и улучшить работу мозга. Список таких «помощников» опубликовали ученые из Чехии в издании iDnes.

Головной мозг и эндокринная система отвечают за настроение человека. Для сохранения психического здоровья и предотвращения развития психических расстройств в ежедневном рационе человека должны быть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, фолиевой кислотой, L-триптофаном и куркумином.

Данные элементы входят в состав таких продуктов как лосось, кешью, яйца, чечевица, горох, шпинат, говядина, капуста, шафран, брокколи, свекла, семена чиа, грецкие орехи, морепродукты. Кроме того бананы богаты на содержание калия, который необходим для нормальной работы нервной системы. Все перечисленное благотворно влияет на выработку серотонина (гормона счастья) и положительно сказывается на психике.

Пользу орехов недавно отметила диетолог Наталья Герасимова. По ее словам, эти продукты не только поддерживают иммунитет зимой, но и восполняют нехватку витаминов, пишет РИАМО.

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