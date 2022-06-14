iDNES: Чехия поддерживает планы Польши присвоить часть украинских территорий

Чехия заняла сторону Польши в потенциальных планах по созданию «новой польско-украинской Речи Посполитой». Она подразумевает восстановление «польских исторических границ».
Варшава не упускает ни единой возможности воспользоваться кризисом на Украине, чтобы удовлетворить свои территориальные интересы. Такое мнение высказал исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл в статье для портала iDNES.cz.
«И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил он.
Аналитик считает, что чешской стороне необходимо проявить больше осторожности в планах по отношению к Украине. Речь идет о поиске компромиссных путей решения конфликта вместо поддержки эскалации кризиса, заключил Вейгл.