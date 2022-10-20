Идея о выдаче жилищных сертификатов обманутым дольщикам нашла поддержку в Госдуме

Депутат Государственной думы Светлана Разворотнева поддержала инициативу о выдаче жилищных сертификатов обманутым дольщикам. Она рассказала о важности соответствующего законопроекта в беседе с агентством «Москва».
Новый законопроект был разработан по инициативе Генпрокуратуры России. По словам Разворотневой, она поддерживает предложения ведомства. При этом она подчеркнула, что варианты решения проблем обманутых дольщиков следует расширить путем подключения коммерческих механизмов достройки проблемных домов.
«Мне кажется, что жилищные сертификаты – это хорошая история. Хотя, конечно, достроенный дом — это история еще лучше. И сейчас нужно думать о том, чтобы подключать какие-то коммерческие механизмы достройки таких домов», — рассказала она.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее рассказал о возобновлении строительства домов, на квартиры в которых претендовали дольщики. По его словам, обманутые дольщики получили денежные компенсации и жилье в других домах.