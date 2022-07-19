Идея лишать гражданства за поддержку спецоперации России получила одобрение президента Латвии

Живущие в Латвии россияне с двойным гражданством, которые поддерживают РФ и спецоперацию на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта, заявил глава республики Эгилс Левитс.
Лидер государства отметил, что в данной ситуации нельзя сохранять нейтральную позицию. Если человек не имеет определенного мнения, «значит, он не понял суть дела», добавил президент Латвии.
«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не поняли, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении», — передает слова Эгилса Левитса RTVI.
Существует меньшинство, которое поддерживает российскую позицию. Это говорит о том, что они находятся вне спектра демократии, отметил глава Латвии. Именно этих людей и следует лишить латвийского гражданства.