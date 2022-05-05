Идеальный автомобиль для путешествий по России? УАЗ показал автодом на шасси грузовичка «Профи», и скоро такой авто можно будет заказать

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УАЗ совместно с компанией «Автодом» показала изображения серийного автодома на шасси грузовичка «Профи». Слухи об этом авто ходили давно, но сейчас продемонстрировано серийное облачение кемпера. УАЗ обещает скоро начать продажи – заказать авто можно будет у официально дилера.





Уже в базовом исполнении такой автодом получит стеклопластиковый кузов с полноценными местами для сна, электроподготовку 220В, отопитель и кондиционер. Также в стандартное оснащение войдет комплект мебели, включающий в себя портативный кухонный модуль, шкаф, санитарный модуль с душевым поддоном и пол, подготовленный для установки уникального дивана-трансформера, который можно превращать в удобную кровать длиной 1850 миллиметров. Опционально кемпер можно будет дооснастить 40-литровой холодильной камерой, небольшой газовой плиткой, биотуалетом и системой водоснабжения с погружным насосом.









Цена не называется, но это и понятно. Во-первых, она будет зависеть от типа привода (задний или полный), во-вторых, на стоимость сильно влияют заказные и опциональные позиции.