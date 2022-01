Идеальная выпечка с замороженными ягодами: 3 ключевых правила

Сейчас в больших супермаркетах можно найти любые продукты. Хочется клубники посреди зимы? Не вопрос, заходи и бери. Потянуло на экзотику? И этого добра хватает. Правда цены на них космические. Да и вкус, по правде говоря, ниже среднего. Поэтому запасливые хозяйки замораживают разные ягоды с лета. Чтобы в холодную пору порадовать родных ароматными пирогами. Но выпечка с замороженными ягодами не всегда получается идеальной.

Наверняка у вас случалось такое, что начинка в пироге потекла и тесто нормально не пропеклось. Исправить это практически невозможно, разве что срезать и съесть верхушку. Но удовольствия от такого изделия будет мало. Чтобы такого больше не произошло, воспользуйтесь тремя полезными советами от опытных кондитеров.

Как правильно готовить выпечку с замороженными ягодами

Разморозка ягод

Обычно, когда планируем печь что-то с ягодами, мы сразу же достаем их из морозилки. Они стоят в сторонке, ожидая своего часа. И, естественно, тают, теряя форму и выделяя много сока.

Правильнее всего держать ягоды замороженными до самого последнего момента. А, чтобы предотвратить ненужное выделение сока, обваляйте плоды в муке или крахмале. И только после этого отправляйте в тесто.

Есть одна хитрость и для всеми любимых песочных пирогов. Если хотите защитить тесто от ягодного сока, добавьте в него больше сливочного масла (30 г к основному составу). Животный жир создаст нечто вроде пленки, которая будет отталкивать жидкость.

Время выпекания

Пока ягоды внутри пирога прогреваются, он не будет пропекаться. Добавьте 5–10 минут к общему времени приготовления. Этого будет достаточно, чтобы выпечка дошла до нужного состояния готовности.

Всегда ориентируйтесь по своей духовке. Иногда бывает так, что низ начинает подгорать, а верх еще сырой. Тогда установите внизу пирога противень с водой. Также время выпекания напрямую зависит от толщины слоя начинки и от высоты самой выпечки.

Вид выпечки

Если находитесь в поиске подходящего рецепта с замороженными ягодами, остановитесь на открытом пироге. Лишняя жидкость успешно испарится, а тесто отлично пропечется. Для надежности можете предварительно отправить основу в духовку на 10 минут, чтобы она слегка схватилась. И только потом выкладывать начинку.

Эти советы актуальны и для свежих сочных фруктов. Для тех, кто забыл сделать летние заготовки, пригодятся рецепты выпечки с мандаринами. Слышали когда-нибудь о банановом тесте? Самое время попробовать. В нём совершенно нет муки! Чудеса, да и только.

The post Идеальная выпечка с замороженными ягодами: 3 ключевых правила appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!