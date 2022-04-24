    В тренде

    Ида Галич рассказала, как травля в социальных сетях мешает ей помогать людям

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ида Галич рассказала, как травля в социальных сетях мешает ей помогать людям

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/Galich Ida  

    Телеведущая Ида Галич призналась, что подвергается травле в социальных сетях. Она отметила, что гневные сообщения недоброжелателей мешают ей помогать людям.

    Галик призвала поклонников остановить бесконечный поток проклятий в ее адрес. Она указала, что из-за этого нуждающиеся люди могут остаться без ее помощи, так как она не видит их сообщения в соцсетях.

    «Мне действительно сейчас может писать человек, которому физически я могу помочь. Но я не увижу его сообщения из-за негатива, который мне присылают люди или боты», — высказалась блогер.

    Ранее Галич рассказала, как изменился ее рацион питания. Как оказалось, звезда убрала из своего меню сахар.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »