Ида Галич рассказала, как травля в социальных сетях мешает ей помогать людям

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Телеведущая Ида Галич призналась, что подвергается травле в социальных сетях. Она отметила, что гневные сообщения недоброжелателей мешают ей помогать людям.
Галик призвала поклонников остановить бесконечный поток проклятий в ее адрес. Она указала, что из-за этого нуждающиеся люди могут остаться без ее помощи, так как она не видит их сообщения в соцсетях.
«Мне действительно сейчас может писать человек, которому физически я могу помочь. Но я не увижу его сообщения из-за негатива, который мне присылают люди или боты», — высказалась блогер.
Ранее Галич рассказала, как изменился ее рацион питания. Как оказалось, звезда убрала из своего меню сахар.
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