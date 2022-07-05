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Ида Галич о стандартах красоты и принятии себя: “Фигура у меня не 90—60—90, ну так я и не модель”

Ида Галич о стандартах красоты и принятии себя: "Фигура у меня не 90—60—90, ну так я и не модель"

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Ида Галич

Ида Галич поделилась с поклонниками в инстаграме* своим взглядом на стандарты красоты и призналась, что перестала фотошопить свои снимки.

Раньше мне потребовался бы миллион лет, чтобы отобрать и обработать такие откровенные фотокарточки. Вдруг кто-то заметит, что я не идеальная! А сейчас я все про себя знаю. Да, фигура у меня не 90—60—90, ну так я и не модель. Юный хейтер заметит складку под животом, ну так да! Скажу с гордостью — это следствие шрама от кесарева. А растяжки на боку? Если бы раньше я не слушала ослов и ослих в этих ваших интернетах, то со скоростью света не худела бы и потом с такой же скоростью не набирала бы ненавистные килограммы. Кожа моя не “рвалась” бы от таких перегрузок, и жила бы я без полос на теле. Но сейчас вот так, и это абсолютно нормально.

Ненормально навешивать нам тупые одинаковые ярлыки, какими мы должны быть, и порождать в девочках сильнейшие комплексы, чтобы они потом обрабатывали свои фотокарточки до неузнаваемости. Любопытный читатель спросит: “А целлюлит — это для тебя тоже нормально?”. Наверное, да, я к нему расположена. Мне он дико не нравится, я пытаюсь изгнать его из своего святилища, но класть всю жизнь на борьбу я не готова. Последние пять месяцев я не использую маски, не обрабатываю фото, и кто знает, может, это и есть самое настоящее принятие себя.

У меня по-прежнему много вопросов к своей фигуре. В моей голове я должна выглядеть лучше. Но потому что я так хочу. Хочу здоровое красивое тело, потому что мне было бы так здорово, и я себя люблю. А не потому что какая-то неравнодушная к моим слишком широким ляжкам “счастливая мать и жена” из сети снова оставит мне дурацкий комментарий. Обнимаю, ваш преданный друг с анатомическими складочками, неидеальной кожей и растяжками,

— написала блогер в инстаграме*.

Ида Галич

Ида Галич стала известна благодаря вайнам — коротким юмористическим роликам, которые она публиковала в сети. Блогер принимала участие в различных проектах на Муз-ТВ, Первом канале, МТV, а в 2019-м у нее появился собственный канал на YouTube (сейчас там 1,74 миллиона подписчиков). Телеведущая была замужем за Аланом Басиевым, от которого у нее есть сын Леон. В 2020 году Алан и Ида развелись. Последние полгода ей активно приписывают роман со Стасом Круглицким, однако сама Галич о личной жизни предпочитает не распространяться. 

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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