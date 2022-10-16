Ида Галич и Тимур Батрутдинов поцеловались прямо во время эфира «Шоу Аватар»

Блогер и телеведущая Ида Галич поцеловала актера Тимура Батрутдинова во время эфира «Шоу Аватар» после напоминания об обещании от певца Сергея Лазарева.
В одном из выпусков Галич предположила, что за аватаром Мэри Поппинс скрывается певица Люся Чеботина. Она пообещала, что поцелует Батрутдинова, если окажется права, однако позже обещание так и не сдержала.
Во время следующего эфира «Шоу Аватар» Лазарев постоянно напоминал телеведущей ее слова, и она все-таки поцеловала Батрутдинова на глазах у зрителей.
Напомним, личность участника под аватаром Мэри Поппинс звездное жюри разгадало в пятом выпуске передачи. Как и предсказывала Галич, ей оказалась Чеботина.