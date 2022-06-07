IBM прекратила работу в России

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IBM, один из крупнейших производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, прекращает работу в России. Заявление об этом сделал генеральный директор компании Арвинд Кришна.





«Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — отметил он.

В марте компания сообщила, что приостанавливает деятельность в России, а также прекращает продавать свои продукты и разработки на рынке. Помимо этого, было заявлено о прекращении работы с военно-промышленным комплексом РФ. Однако компания тогда не заявляла о полномасштабном уходе, вместо этого сотрудникам из России пообещали поддержку.

Ранее российский рынок уже покинули компании-разработчики промышленного программного обеспечения SAP и Oracle. А власти Тайваня запретили продажи в Россию и Белоруссию ряда электронных компонентов, чипов и технологий для собственного производства микроэлектроники.

Следует отметить, что IBM сотрудничала ещё с СССР. В конце 70-х годов прошлого века представители компании приехали в Советский Союз, чтобы заключить первые контракты.