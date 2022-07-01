IB Times: трюк РФ на мысе Таран заставил Европу забеспокоится о транзитном демарше Литвы

Обозреватели австралийского издания International Business Times рассказали, что ответ России на блокировку Литвой транзита грузов из РФ в Калининградскую область заставил Евросоюз забеспокоиться.
Власти Литвы объявили о запрете транзита ряда грузов из России в Калининград. Как рассказали журналисты из Австралии, Евросоюз пытается убедить Литву отказаться от такого решения. Ссылаясь на источники в Брюсселе, авторы утверждают, что сейчас идет поиск правовых оснований, которые позволят отменить решение Вильнюса, пишет «ПолитРоссия».
«Это происходит на фоне сообщений о том, что Кремль разместил передовые противокорабельные ракеты у побережья Калининграда», — говорится в материале.
По словам обозревателей, решение Литвы о запрете транзита привело Россию в ярость, и Кремль тут же предупредил Вильнюс о масштабных последствиях, почти незамедлительно разместив оружие на мысе Таран в Калининградской области. Спутниковые снимки показали, как неожиданно Калининград обзавелся ракетными комплексами «Бастион» и «Бал».
Авторы уверены, что Россия использовала трюк с установкой этих систем в качестве ответа на транзитный демарш Литвы. Такой ответ вполне способен заставить Вильнюс передумать, и даже если этого не произойдет, в игру вступит явно обеспокоенный Евросоюз и с большой долей вероятности надавит на Литву, заставив изменить решение.