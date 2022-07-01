IB Times: трюк РФ на мысе Таран заставил Европу забеспокоится о транзитном демарше Литвы

Авторы уверены, что Россия использовала трюк с установкой этих систем в качестве ответа на транзитный демарш Литвы. Такой ответ вполне способен заставить Вильнюс передумать, и даже если этого не произойдет, в игру вступит явно обеспокоенный Евросоюз и с большой долей вероятности надавит на Литву, заставив изменить решение.