ИА REGNUM: жители Италии обвинили Байдена в подготовке к большой войне в Европе

Жители Италии возмущены наращиванием американского военного присутствия в странах Восточной Европы и активно критикуют милитаристскую активность Вашингтона в соцсетях.

Подборку характерных высказываний итальянцев подготовили журналисты ИА REGNUM, наиболее яркие высказывания приводит ИА REX. Жители Апеннинского полуострова обвинили президента США Джо Байдена и других американских политиков в подготовке к большой войне в Европе.

«Из-за океана им все равно, куда вторгаться. Они совершили агрессию в более чем половину стран мира с абсурдными оправданиями», — рассказал один из комментаторов.

Другой житель Италии выразил уверенность, что отправка дополнительных сил армии США в Румынию и Польшу может обернуться «настоящей бойней», в которой пострадают, в первую очередь, европейцы.

«Отправили мышей к питону… США играют с огнем», — предупредил еще один итальянец, намекая на возросшее могущество российской армии.

Ранее RT сообщал об остроумном ответе постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова о дате якобы готовящейся «атаки ВС РФ» на Украину.





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