И целой недели мало. «Тинькофф банк» рассказал, почему SWIFT-переводы, отправленные после введения минимального порога в $20 тыс., до сих пор не исполнены

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SWIFT-переводы клиентов «Тинькофф банка» могут идти долго, в том числе в связи с ростом числа проверок со стороны западных партнеров. Таким образом в банке прокомментировали появившуюся ранее сегодня в одном из Telegram-каналов информацию о том, что SWIFT-переводы, отправленные после введения минимального порога в $20 тыс., до сих пор не исполнены при том, что на отправку платежа отводится 8 дней.





«SWIFT-переводы могут идти долго, в том числе из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей», – сообщили в пресс-службе банка.

На вопрос о сроке отправки SWIFT-платежа после введения минимального порога в $20 тыс. в банке отметили, что срок отправки переводов сейчас увеличился и составляет до восьми календарных дней. «При этом будем стараться проводить их быстрее», – добавили там. Каким образом банк может ускорить проведение платежа при том, что основная причина – увеличение проверок со стороны партнеров – непонятно.

Напомним, «Тинькофф банк» с 16 июня устанавливает минимальный порог для SWIFT-переводов в размере $20 тыс. Кроме того, кредитная организация проинформировала, что появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. До 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. Позднее банк уточнил, что не будет взимать комиссию за переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.