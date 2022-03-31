И.о. мэра Бердянска рассказал о главных задачах освобожденного города

Федеральное агентство новостей Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Федеральное агентство новостей

Исполняющий обязанности мэра Бердянска в ДНР Александр Сауленко рассказал о первоочередных задачах на посту главы освобожденного города.

Градоначальник в беседе с RT отметил, что главное сейчас — это выстроить коммуникацию города с российскими военными, а также с предпринимателями из России. Необходимо выстроить разрушенную логистику для обеспечения горожан продовольствием, бензином и лекарствами.

«Достигнута договоренность с местными предпринимателями, чтобы пожарная служба, скорая помощь могли заправляться бесплатно, могли выезжать к людям, на аварии», — указал он.

Сауленко также рассказал, что в городе находятся беженцы из Мариуполя. Планируется выдача пособий в рублях, информирует argumenti.ru.

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