И.о. мэра Бердянска рассказал о главных задачах освобожденного города

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Исполняющий обязанности мэра Бердянска в ДНР Александр Сауленко рассказал о первоочередных задачах на посту главы освобожденного города.
Градоначальник в беседе с RT отметил, что главное сейчас — это выстроить коммуникацию города с российскими военными, а также с предпринимателями из России. Необходимо выстроить разрушенную логистику для обеспечения горожан продовольствием, бензином и лекарствами.
«Достигнута договоренность с местными предпринимателями, чтобы пожарная служба, скорая помощь могли заправляться бесплатно, могли выезжать к людям, на аварии», — указал он.
Сауленко также рассказал, что в городе находятся беженцы из Мариуполя. Планируется выдача пособий в рублях, информирует argumenti.ru.
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