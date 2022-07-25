И.о. главы МО «Волковское» Галашев вступил в борьбу с пользующейся расположением Беглова компанией растратчиков

Исполняющий обязанности главы администрации МО «Волковское» Дмитрий Галашев и парламентарии муниципального округа пожаловались в правоохранительные органы на неправомочные действия главы местного совета депутатов Михаила Куренева, который пользуется особым расположением губернатора Петербурга. О противостоянии сообщает ФАН.
Галашев уже давно борется с Куреневым, которого в совете депутатов, в основном, поддерживают так называемые «бюджетники». Главная претензия чиновника заключается в разбазаривании бюджета. Проверка Контрольно-счетной палаты Петербурга за 2020 – 2021 год показала, что муниципальный бюджет получил ущерб в 89 млн рублей.
Галашев неоднократно предупреждал петербургского губернатора Александра Беглова о происходящем в муниципальном образовании, но отклика не находил. Однако через месяц после проверки КСП, когда Галашева избрали ИО администрации Волковского, в нарушение законов и регламентов были внесены изменения в положение о проведении конкурса на замещение должности главы муниципальной администрации. Тут в ситуацию включился и сам губернатор.
Он в августе прошлого года обратился в местный совет депутатов с требованием рассмотреть вопрос о лишении Галашева полномочий. Чиновник якобы указал в декларации о доходах за 2019 год недостоверные сведения. Галашева тут же лишили мандата, но он отстоял свои права в суде.
Однако дело на этом не кончилось. В начале июля в Положение о проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации были внесены изменения. В тот же день был объявлен конкурс на замещение должности, которую сейчас занимает Галашев, что нарушает законодательство.
«Изменения должны быть приняты, потом опубликованы, и лишь после этого можно объявлять конкурс. Кроме того, глава МО “Волковское” Куренев ввел в заблуждение депутатов, указав в повестке, что будет рассмотрение представления прокуратуры Фрунзенского района. Это было не представление, а протест прокуратуры. То есть не выполнены и их требования», — отметил Галашев.
Часть депутатов МО «Волковское» обратились в суд с просьбой признать незаконными оба решения, а также приостановить их действие. Но пока ответа от суда нет, действие решений от 6 июля не приостановлено.