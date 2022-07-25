И.о. главы МО «Волковское» Галашев вступил в борьбу с пользующейся расположением Беглова компанией растратчиков

«Изменения должны быть приняты, потом опубликованы, и лишь после этого можно объявлять конкурс. Кроме того, глава МО “Волковское” Куренев ввел в заблуждение депутатов, указав в повестке, что будет рассмотрение представления прокуратуры Фрунзенского района. Это было не представление, а протест прокуратуры. То есть не выполнены и их требования», — отметил Галашев.