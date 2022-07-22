И ноутбук, и планшет. В Китае стартуют продажи Lenovo ThinkBook Plus 17 с 17-дюймовым экраном 3К и дополнительным 8-дюймовым сенсорным дисплеем

Как пишет источник, 25 июля в Китае стартуют продажи большого ноутбука Lenovo ThinkBook Plus 17. Особенность его состоит в наличии двух экранов. Основной – с диагональю 17,3 дюйма, разрешением 3072 х 1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и охватом 99% цветового пространства DCI-P3. Он находится в традиционном месте – интегрирован в крышку.

А есть в ThinkBook Plus 17 и второй экран – он размещен на рабочей панели вместо дополнительного бока клавиш справа. Дополнительный дисплей характеризуется диагональю 8 дюймов, разрешением 1280 х 800 пикселей и охватом 60% цветового пространства NTSC. То есть по качеству он сильно уступает основному.

По задумке создателей такой дополнительный экран может выступать в роли дополнительной клавиатуры (того самого блока NumPud, место которого занял), а также может работать как независимый дисплей, на который можно выводить все, что угодно.

Что касается остальных параметров ноутбука, то ThinkBook Plus 17 предложат с процессорами Intel Core i5-12500H и i7-12700H, 16 или 32 ГБ оперативной памяти. Стоимость необычного ноутбука объявят 25 июля.