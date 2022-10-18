И это характеристики флагмана? Samsung Galaxy S23 приписывают экран с разрешением Full HD, 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор на 3900 мА·ч и 25-ваттную зарядку

Инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar) привел перечень характеристик будущего смартфона Samsung Galaxy S23. Если смотреть на параметры в отрыве от однокристальной системы (Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S23 с ней уже протестировали), то по этому перечню сложно сказать, что речь идет о флагмане.

Так, Galaxy S23 приписан экран Super AMOLED с диагональю 6,1 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Фронтальная камера будет 10-мегапиксельной, основная – с датчиками разрешением 50 (с OIS), 12 (со сверхширокоугольным объективом) и 10 (с телеобъективом) мегапикселей.

Объем ОЗУ составит 8 ГБ, флеш-памяти – 128 или 256 ГБ. В качестве ОС выступит Android 13 с интерфейсом One UI 5.0. Емкость аккумулятора составит 3900 мА·ч, будет поддержка проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт.

В общем, параметры (опять же, если не брать в расчет Snapdragon 8 Gen 2) выглядят совершенно не по-флагмански. Примерно о том же недавно говорил инсайдер Ice Universe, имея ввиду, правда, Galaxy S23 Ultra.

Йогеш Брар опубликовал уже массу подтвердившихся утечек. Из последних – он слил параметры Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro за четыре дня до официальной премьеры, а также (и тоже до премьеры) показал вживую iQOO Z6 Lite 5G, первый в мире телефон на Snapdragon 4 Gen 1, тоже до его премьеры.