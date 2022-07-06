И «донатная помойка», и «золотая жила». Diablo Immortal за первый месяц заработала почти 50 млн долларов

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Diablo Immortal, несмотря на рекордно низкий рейтинг на Metacritic, продолжает приносить Blizzard огромные деньги.





С момента запуска прошёл всего месяц, а игра уже заработала почти 50 млн долларов. Если точнее, она принесла создателям 49 млн долларов при 10 млн загрузок. Такие темпы, вероятно, позволят игре стать самым крупным запуском в серии. К примеру, Diablo 3 за первые шесть недель так и не добралась до 10 млн проданных копий.

При этом уже на четвёртый день игра достигла пика загрузок, когда за сутки она была установлена 1,32 млн раз. Сейчас суточные загрузки, как можно видеть на графике, в разы меньше.

Также стоит отметить, что те самые 49 млн долларов — это доход непосредственно разработчиков без учёта комиссий Google и Apple. То есть геймеры потратили на игру ощутимо больше.

Однако выручка при этом так сильно не упала, то есть пока что геймеры продолжают активно тратить на проект свои деньги, несмотря на море критики относительно ужасной системы микротранзакций., за ито игру постоянно называют донатной помойкой. Напомним, по последним подсчётам, на полную прокачку персонажа нужно потратить более полумиллиона долларов.