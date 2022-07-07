Хьюстон на связи. NASA восстановило связь с запущенным к Луне аппаратом Capstone

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NASA восстановило утерянную во вторник связь с запущенным к Луне космическим аппаратом Capstone. «Операторы миссии вновь установили контакт с аппаратом NASA Capstone», – указывается в опубликованном в среду сообщении на сайте NASA.





Запуск к Луне Capstone состоялся на прошлой неделе с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Старт миссии многократно переносился из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.

Аппарат массой около 25 кг должен помочь рассчитать орбиту для будущей американской окололунной станции Gateway. NASA полагает, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на лунной орбите не менее полугода.