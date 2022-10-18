Hyundai Motor рассматривает возможность продажи завода в России из-за «невозможности вести нормальную финансовую деятельность» в РФ

Компания Hyundai Motor рассматривает различные варианты действий относительно бизнеса в России, включая продажу завода в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщило издание «Тона ильбо» со ссылкой на свои источники.





По информации издания, недавно руководству компании был представлен доклад о ситуации в России и перспективах бизнеса. В докладе среди прочего анализировались предполагаемые последствия решения о продаже завода. Продажа производственной площадки – один из основных сценариев.

Как указывает издание, невозможность вести «нормальную» финансовую деятельность побудила менеджмент рассмотреть вариант продажи завода. Из-за санкций против РФ ограничена возможность перевода денег между центральным офисом и российским филиалом. В августе и сентябре российское подразделение Hyundai Motor не смогло продать ни одного автомобиля. В то же время сохраняются затраты на поддержание завода, такие как зарплаты, налоги, счета за электричество.

С другой стороны, компании может быть «сложно» покинуть российский рынок из-за уже вложенных средств, указывает газета. На российском рынке появились дочерние фирмы Hyundai Motor, велась подготовка к будущему производству электромобилей. Поскольку неизвестно, может ли ситуация в России резко измениться, компания может занять выжидательную позицию, считает газета.