Hyundai и Rolls-Royce в 2025 году продемонстрируют самолёт с водородно-электрической силовой установкой

Корейская Hyundai Motor Group и британская Rolls-Royce подписали меморандум о партнерстве, в рамках которого компании будут работать над летательными аппаратами с двигателями нового поколения — электрическими силовыми установками на водородных топливных элементах.

Компании ставят перед собой несколько задач. Главная на ближайшую перспективу — возглавить рынок передового воздушного транспорта (Advanced Air Mobility, AAM), в который входит городской воздушный транспорт (Urban Air Mobility, UAM) и региональный воздушный транспорт (Regional Air Mobility, RAM). Первый плод взаимодействия Hyundai и Rolls-Royce можно будет оценить уже в 2025 году: компании продемонстрируют самолёт с водородно-электрической силовой установкой. Глобальная цель на отдаленную перспективу — это создать такой комплекс мер и технологий, который позволит добиться нулевого выброса углерода к 2050 году.