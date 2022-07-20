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Hyundai готовит дешёвый электрический «миникар» по цене около 20 000 евро

Hyundai готовит дешёвый электрический «миникар» по цене около 20 000 евро

Компания Hyundai намерена побороться за европейский рынок очень доступных электромобилей. Производитель сообщил, что работает над новой моделью, которая будет стоить около 20 000 евро. 


Kona Elektro

О своих планах компания рассказала на конгрессе Automotive News Europe в Праге, заявив, что цель в 20 000 евро известна всей отрасли. То есть, видимо, многие автопроизводители будут стараться выпустить электромобили в этой ценовой категории, хотя у некоторых такие машины уже есть. 

К сожалению, о новинке Hyundai ничего неизвестно, разве что источник называет её миникаром. Вероятно, это означает, что речь идёт о маленьком авто класса A или около того. На данный момент в Европе компания продаётся модель Kona Elektro, цена которой стартует примерно с 35 000 евро.

hyundai авто электротранспорт
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RusNewsToday24
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