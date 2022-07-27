“Хью Хефнер в гробу переворачивается”: в инстаграме* обсуждают обложку юбилейного немецкого Playboy с квир-персоной

Жеральдин Шабрак

Немецкий Playboy отмечает 50-летие, и в честь юбилея издание представило 50 разных обложек. Впрочем, все внимание привлекла одна — с феминным мужчиной в женском платье. Позировал для нее представитель квир-сцены из Гамбурга, известный под именем Жеральдин Шабрак (Жеральдин предпочитает обращение “она/ее”), а фотографом стал Денис Карлинский, уроженец Мариуполя.

Жеральдин Шабрак

Это первый случай в истории немецкого Playboy, когда на обложку попал биологический мужчина, не являющийся трансгендерным человеком. Впрочем, в комментариях в инстаграме* журнала такое новаторство оценили не все.

Хью Хефнер в гробу переворачивается,

— написал пользователь dzo_dan.

Мои соболезнования мужчинам,

— написала пользовательница beileratut.

Прощай, Playboy! Что с тобой стало,

— написала пользовательница carmona169.

Другие подписчики, наоборот, похвалили издание за поддержку квир-сообщества и отход от устаревших канонов.

Я очень рада, что у меня есть возможность сделать квир-сцену видимой! То, что на обложке Playboy может быть квир-персона — без бюста, но зато с волосатой грудью, невероятно вдохновляет,

— прокомментировала свое появление в журнале сама Жеральдин.

Данная обложка, впрочем, не единственная из пятидесяти, которая разбивает традиции мужского журнала. Фотограф Эстер Хаазе (Esther Haase), которая делала портреты Ангелы Меркель и других глав государств, для юбилейного номера также в качестве модели выбрала мужчину и сняла его в типичном образе девушки Playboy.

К работе над юбилейным номером также привлекли художников, так что некоторые обложки вовсе обошлись без живых моделей — их заменили рисунки, имеющие мало общего с привычной тематикой журнала. Но были и обложки, близкие к традиционной стилистике Playboy.

Стоит отметить, что рамки Playboy раздвигал еще при жизни самого Хефнера. Так, Хефнер стал первым издателем, поместившим на обложку трансгендерную модель, еще в 80-х (ею стала Кэролайн Коссей). В 2018 году трансгендерная модель появлялась и на обложке немецкого Playboy.

Первый номер немецкого Playboy вышел 1 августа 1972 года. Чтобы собрать коллекцию юбилейных номеров, читателям придется поездить по стране — в разных городах и регионах журнал продается с разными вариантами обложки.

Эротический журнал для мужчин Playboy был основан в США издателем Хью Хефнером в 1953 году. Кроме моделей, для него в обнаженном и полуобнаженном виде позировали и многие знаменитости, в том числе Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Ким Бейсингер и другие. На самой первой обложке Playboy появилась Мэрилин Монро.

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