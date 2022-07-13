Хватит травить байки: немцы поставили на место австралийского генерала после статьи о России

Немецкое издание Focus Online опубликовало статью, в которой австралийский отставной генерал Мик Райан рассказал о советах по ведению боевых действий, которые дал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя публикацию, немецкий журналист Александр Сосновский в своем Telegram-канале отметил, что простых жителей Германии возмущает позиция Берлина по Украине, они не хотят, чтобы их страна участвовала в военной помощи Киеву.
В публикации издания австралийский экс-генерал рассказал о поставляемом Украине западном оружии. Особое внимание военный уделил американскому РСЗО Himars, которая недавно поступила на вооружение ВСУ.
Слова австрийского генерала о российской армии вызвали недовольство простых немцев. Граждане ФРГ отметили, что возмущены тем фактом, что их страна оказывает военную поддержку Украине. По мнению людей, Германии вовсе не выгодна такая помощь, она забирает силы у страны и делает простых граждан беднее.
«Я не могу найти в этом ничего достойного внимания. Да и немецкий налогоплательщик должен будет в значительной степени оплатить все это»;
«Читаешь только то, что Зеленский все хочет. Зеленский хочет оружия, Зеленский хочет финансовой поддержки, Зеленский хочет хочет, чтобы Германия принимала беженцев, Зеленский хочет, чтобы Германия больше не получала нефть»;
«Если ЕС и Германия все же сумеют заменить российскую энергетику, такую как нефть и природный газ, это станет намного дороже. Будут увеличены затраты на топливо и отопление»;
«Оставьте Германию в покое!»;
«Прекратите рассказывать нам байки», — высказались немцы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.