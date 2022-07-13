Хватит травить байки: немцы поставили на место австралийского генерала после статьи о России

«Я не могу найти в этом ничего достойного внимания. Да и немецкий налогоплательщик должен будет в значительной степени оплатить все это»;

«Читаешь только то, что Зеленский все хочет. Зеленский хочет оружия, Зеленский хочет финансовой поддержки, Зеленский хочет хочет, чтобы Германия принимала беженцев, Зеленский хочет, чтобы Германия больше не получала нефть»;

«Если ЕС и Германия все же сумеют заменить российскую энергетику, такую как нефть и природный газ, это станет намного дороже. Будут увеличены затраты на топливо и отопление»;

«Оставьте Германию в покое!»;

«Прекратите рассказывать нам байки», — высказались немцы.