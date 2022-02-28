Хватит сидеть в Instagram: возмущенные украинцы «отправили» Зеленского на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выложил очередной пост на личном аккаунте в Instagram, сообщив, что якобы весь мир знает правду и поддерживает украинцев. Однако многие пользователи Сети, в большинстве своем сами украинские жители, были возмущены подобным заявлением Зеленского.

В своем Instagram-аккаунте Владимир Зеленский выложил пост с обложками различных западных изданий, выпуски которых были посвящены военным действиям на территории Украины и якобы «агрессии» со стороны России.

«Весь мир знает правду. Весь мир слышит. Весь мир поддерживает нас, и мы это чувствуем», — написал Зеленский.

Однако простые жители Украины и многие граждане соседних государств выразили свое категоричное несогласие с украинским лидером. Многие указали на то, что киевские власти скрывают факт того, что на протяжении восьми лет силовиками ВСУ проводились систематические обстрелы Донбасса. Кроме того, большинство людей возмутились отказом Зеленского от переговоров с Россией.

«Иди на переговоры! Хватит лить кровь своего народа!»; «Если все знают правду, тогда почему вы отказались от переговоров?»; «Да не весь свет с вами. Ошибаетесь! Далеко не все, только микрогосударства и ваша главнокомандующая Америка»; «Сядь за стол переговоров!»; «Иди на переговоры, хватит уже сидеть в Instagram»; «А чего не показываете, как Украина стреляет по мирным жителям Донбасса, как бомбили детский сад? Как убили две учительницы в школе и много чего еще не рассказываете»; «Весь мир знает о том, что вы делали на протяжении 8 лет», — написали украинцы под постом президента страны.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что жительница Станицы Луганской со слезами встретила освобождение региона от ВСУ.

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