Хультквист: Швеция готова начать производство оружия для Украины

«Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить», — заявил Хультквист.