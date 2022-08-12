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Хультквист: Швеция готова начать производство оружия для Украины

Хультквист: Швеция готова начать производство оружия для Украины
Stephan Gabriel/imageBROKER.com/Global Look Press

Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может наладить производство вооружения для Украины.

«Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить», — заявил Хультквист.

Напомним, что Швеция в рамках военной помощи поставила Киеву противотанковые гранатометы AT4 и Grg m/48 Carl Gustaf, а также анонсировала передачу противокорабельных ракет, огнестрельного оружия и отправку в Британию 120 армейских инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

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