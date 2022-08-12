Хультквист: Швеция готова начать производство оружия для Украины

Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может наладить производство вооружения для Украины.
«Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить», — заявил Хультквист.
Напомним, что Швеция в рамках военной помощи поставила Киеву противотанковые гранатометы AT4 и Grg m/48 Carl Gustaf, а также анонсировала передачу противокорабельных ракет, огнестрельного оружия и отправку в Британию 120 армейских инструкторов для обучения украинских военнослужащих.