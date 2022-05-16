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    Хулиганы разрисовали автомобиль жительницы Гатчины с символикой Z

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Хулиганы разрисовали автомобиль жительницы Гатчины с символикой Z

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    pixabay.com

    Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов, которые разрисовали иномарку жительницы Гатчины с изображением символики Z.

    По словам потерпевшей, злоумышленники сначала попытались снять наклейку, затем оплевали стекла автомобиля. В завершении вандалы закрались знак Z и нарисовали на машине свастику.

    Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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