Хулиганы разрисовали автомобиль жительницы Гатчины с символикой Z

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов, которые разрисовали иномарку жительницы Гатчины с изображением символики Z.
По словам потерпевшей, злоумышленники сначала попытались снять наклейку, затем оплевали стекла автомобиля. В завершении вандалы закрались знак Z и нарисовали на машине свастику.
Сейчас стражи порядка проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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