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Хулиганы на авто с украинскими номерами избили двух таксистов около отеля в Вене

Хулиганы на авто с украинскими номерами избили двух таксистов около отеля в Вене
pixabay.com

Двое австрийских таксистов подверглись нападению группы хулиганов в Вене. С места происшествия злоумышленники уехали на дорогих иномарках с украинскими номерами, передает Heute.

По данным издания инцидент произошел днем 25 мая. BMW X5 и Toyota Land Cruiser остановились около отеля «Бристоль», перекрыв проезд.

Местные таксисты сделали приезжим замечание и попросили переставить машины, из-за чего между водителями начался конфликт, переросший в драку. После избиения хулиганы сели во внедорожники и уехали.

В результате двое водителей такси получили ранения. Одному из них медики диагностировали тяжелую травму головы, и жителю Вены потребовалась госпитализация.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего занимаются сотрудники венской полиции. Личности нападавших и их местоположение устанавливаются.

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