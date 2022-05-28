Хулиганы на авто с украинскими номерами избили двух таксистов около отеля в Вене

Двое австрийских таксистов подверглись нападению группы хулиганов в Вене. С места происшествия злоумышленники уехали на дорогих иномарках с украинскими номерами, передает Heute.
По данным издания инцидент произошел днем 25 мая. BMW X5 и Toyota Land Cruiser остановились около отеля «Бристоль», перекрыв проезд.
Местные таксисты сделали приезжим замечание и попросили переставить машины, из-за чего между водителями начался конфликт, переросший в драку. После избиения хулиганы сели во внедорожники и уехали.
В результате двое водителей такси получили ранения. Одному из них медики диагностировали тяжелую травму головы, и жителю Вены потребовалась госпитализация.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего занимаются сотрудники венской полиции. Личности нападавших и их местоположение устанавливаются.