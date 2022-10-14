Худяков считает, что Пугачева после встречи с Земфирой должна «исчезнуть с радаров»

Российский политик и депутат Роман Худяков раскритиковал звезд отечественного шоу-бизнеса, покинувших Россию. В этот раз в прицел политика попала Алла Пугачева, сделавшая совместное фото с певицей Земфирой.
Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле. После выступления две звезды сделали совместное фото и признались друг другу в теплых чувствах, позабыв о давнем конфликте в 2000-х годах. Ходяков пришел в негодование из-за поведения Пугачевой, о чем и сообщил в своем Telegram-канале. Он не сдерживал эмоции и выложил все, что думает.
«Человек в таком состоянии ума должен не просто «уходить со сцены» (уже уходила), но и исчезать со всех «радаров». А она решила «триумфально» вернуться», — написал Худяков.