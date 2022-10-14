Худяков считает, что Пугачева после встречи с Земфирой должна «исчезнуть с радаров»

Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле. После выступления две звезды сделали совместное фото и признались друг другу в теплых чувствах, позабыв о давнем конфликте в 2000-х годах. Ходяков пришел в негодование из-за поведения Пугачевой, о чем и сообщил в своем Telegram-канале. Он не сдерживал эмоции и выложил все, что думает.