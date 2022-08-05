Худяков рассказал, сколько получила Вайкуле за выход с украинским флагом на сцену в Латвии

Певица Лайма Вайкуле получила «внушительную» сумму за выход с украинским флагом на сцену в Латвии. Об этом в своем Telegram-канале написал политик Роман Худяков, пишет CTnews.
Худяков заявил, что артистку уже уличали в проплаченности ее высказываний. Однако ранее никто не говорил о суммах, которые она получает. Сейчас за свой выход с флагом Украины Вайкуле получила порядка 300 тысяч рублей.
«Может, для него она и “внушительная”. В евро. Но для представителя российской эстрады – смехотворная. Переведу сразу в рубли. 300 тысяч рублей. Это, в принципе, стандартная такса за концертное выступление бывшей «звезды» эстрады Лаймы Вайкуле», – написал он.