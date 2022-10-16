Худяков напомнил Земфире, как она называла сбежавшую из России Пугачеву

При этом Худяков добавил, что совсем недавно Земфира называла Пугачеву «безголосой». Однако людям без Родины лучше держаться вместе, поэтому Пугачева пришла на концерт Земфиры, а последняя позволила сфотографироваться рядом с собой, при этом все же не смогла изобразить радость.