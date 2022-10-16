Худяков напомнил Земфире, как она называла сбежавшую из России Пугачеву

Экс-депутат Роман Худяков заявил, что, сбежав из России, певица Земфира вынуждена дружить с Аллой Пугачевой, о которой раньше не очень хорошо отзывалась.
Недавно рок-певица Земфира дала большой концерт в Израиле, который посетила Пугачева. При этом в Сети появились совместные фото исполнительниц с теплыми словами в адрес друг друга. Однако российский политик Роман Худяков раскрыл истинную причину сближения российских звезд вдалеке от Родины.
«Звездная тусовочка» разбегается из страны — им некомфортно — и пытается демонстрировать радость и единство за рубежом», — цитирует экс-депутата Общественная Служба Новостей.
При этом Худяков добавил, что совсем недавно Земфира называла Пугачеву «безголосой». Однако людям без Родины лучше держаться вместе, поэтому Пугачева пришла на концерт Земфиры, а последняя позволила сфотографироваться рядом с собой, при этом все же не смогла изобразить радость.
Напомним, что несколько лет назад Земфира публично заявляла, что для нее не существует певицы Аллы Пугачевой, и что она не знакома с ее творчеством.