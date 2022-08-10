Худрук «Ленкома» Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону

Смерть художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова внесла смуту в театральную жизнь. Актеры недовольны новым директором Варшавером. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Актриса Людмила Поргина в очередной раз раскритиковала нового руководителя. Вдова звезды «Ленкома» Николая Караченцова осуждает действия Варшавера и рассказывает, что он плохо справляется со своими обязанностями.
Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону и заявил, что не будет обращать внимания «на комара или муху». Обижаться на второстепенных артистов ему ни к чему. Также он заявил о готовности согласовать артистке заслуженный отдых, если у нее возникнет такое желание.