Худрук «Ленкома» Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону

Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону и заявил, что не будет обращать внимания «на комара или муху». Обижаться на второстепенных артистов ему ни к чему. Также он заявил о готовности согласовать артистке заслуженный отдых, если у нее возникнет такое желание.