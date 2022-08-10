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Худрук «Ленкома» Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону

wikipedia.org/Andrey Filippov 安德烈/CC BY 2.0
wikipedia.org/Andrey Filippov 安德烈/CC BY 2.0

Смерть художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова внесла смуту в театральную жизнь. Актеры недовольны новым директором Варшавером. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Актриса Людмила Поргина в очередной раз раскритиковала нового руководителя. Вдова звезды «Ленкома» Николая Караченцова осуждает действия Варшавера и рассказывает, что он плохо справляется со своими обязанностями.

Варшавер отреагировал на постоянные выпады в свою сторону и заявил, что не будет обращать внимания «на комара или муху». Обижаться на второстепенных артистов ему ни к чему. Также он заявил о готовности согласовать артистке заслуженный отдых, если у нее возникнет такое желание.

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