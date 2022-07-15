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Художницу Юлию Цветкову*, обвиненную в распространении порнографии, оправдали

Художницу Юлию Цветкову*, обвиненную в распространении порнографии, оправдали

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Юлия Цветкова

Суд оправдал 29-летнюю художницу, фемактивистку и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову*, на которую в 2019 году было заведено уголовное дело о распространении порнографии. Телеграм-канал, созданный в поддержку девушки, пишет:

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлю Цветкову по реабилитирующим основаниям. Процесс длиною три года завершился победой стороны защиты.

Прокуратура, которая запрашивала для художницы три года и два месяца колонии, может в течение 10 дней подать апелляцию и оспорить решение суда.

Причиной разбирательства стали рисунки обнаженных женских тел, опубликованные в группе Цветковой “ВКонтакте” под названием “Монологи вагины”. Работы Юлии в основном посвящены феминизму и бодипозитиву. Художницу также обвиняли в пропаганде ЛГБТ, эту тему она тоже затрагивала в своих работах: дважды ее штрафовали за “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних”. 

Рисунок Юлии ЦветковойРисунок Юлии Цветковой

Цветкова четыре месяца находилась под домашним арестом, в марте 2020-го ее выпустили под подписку о невыезде. Только весной 2021 года прошло первое заседание по ее делу: до этого прокуратура несколько раз возвращала материалы на доследование и утвердила обвинительное заключение с четвертого раза.

Ко всему прочему, девушка стала получать угрозы расправы от радикальных организаций, выступающих против ЛГБТ. 

В защиту Цветковой высказывались такие знаменитости, как Ксения Собчак, Рената Литвинова, Владимир Познер, Максим Матвеев. 

В июне 2022 года Юлию внесли в реестр СМИ — иностранных агентов, о чем она сама узнала из новостей. Активистка рассказала прессе, что из-за разбирательств оказалась в “полной изоляции”, а ее жизнь “полностью уничтожена”. 

Юлия ЦветковаЮлия Цветкова

*Внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Источник
“Коммерсант”


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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RusNewsToday24
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