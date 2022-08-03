Художница Светлана Малькова похвасталась квартирой в США

В середине марта экс-супруга Романа Малькова с детьми перебралась из Словении в США. По ее словам, все четыре месяца с момента переезда семья существовала в дом-убежище. До сих пор бывшая супруга нового мужа актрисы Анастасии Макеевой неоднократно жаловалась на недополученные алименты от Малькова.