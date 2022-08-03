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Художница Светлана Малькова похвасталась квартирой в США

Художница Светлана Малькова похвасталась квартирой в США
Prt Scr youtube.com / Светлана Малькова

Художница Светлана Малькова рассказала поклонникам, что наконец-то она с детьми въехала в новую квартиру с шикарным видом из окна на озеро Вашингтон. 

В новом жилье у всех членов семьи свои комнаты. По словам Мальковой, деньги на переезд дал ей бывший муж-бизнесмен.  

«Поздравляйте с новосельем. Мое пожелание — это все-таки Белвью. Эта квартира в 15 минутах от Белвью. Есть, к чему стремиться», — написала художница в своем Telegram-канале.

В середине марта экс-супруга Романа Малькова с детьми перебралась из Словении в США. По ее словам, все четыре месяца с момента переезда семья существовала в дом-убежище. До сих пор бывшая супруга нового мужа актрисы Анастасии Макеевой неоднократно жаловалась на недополученные алименты от Малькова. 

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RusNewsToday24
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