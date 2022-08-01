Художница Маша Янковская рассказала о муже: “Примерно полгода я вытирала об него ноги”

Маша Янковская с мужем Антоном Маньковским

Современная художница Маша Янковская написала в инстаграме* пост, в котором рассказала историю знакомства и развития отношений с будущим мужем, предпринимателем Антоном Маньковским.

Я училась в последнем классе школы. Лав-стори у подростков — это всегда гадость. Вечеринка у кого-то на даче и случайный замут в алкогольном угаре. А как неловко он потом “съехал” (парни всегда после таких эпизодов пропадают) — я грустила недели три (он очень мне понравился). Могла бы я тогда подумать, что этот человек однажды станет моим мужем?

Вообще, концепция замужества меня никогда не привлекала. Я не задавалась целью удачно выйти замуж… Муж, жена, квартира, дача — как это скучно! Я всегда хотела строить большую карьеру, быть независимой, недоступной и… возможно, одинокой. Тогда просто не укладывалось в голове, что можно быть самодостаточной и при этом иметь партнера.

Потом он снова появился, когда у меня был другой парень, и мы целовались в золотистом “пежо” его мамы. С тем парнем мне было откровенно скучно, поэтому будь Антон понастойчивее — мы могли бы сойтись еще в институте. Но, к счастью для всех, он опять пропал.

Прошло примерно 10 лет с первой нашей встречи. В один из дней, когда я гостила у родителей в Петербурге, я опять пошла на свидание с Антоном. Он встретил меня на убогой тачке (могла бы я тогда подумать, что это будет мой первый автомобиль, когда я получу права?). Все шло отлично. После свидания я была готова поехать к нему, но он, дурак, упустил этот момент.



Маша Янковская с мужем Антоном Маньковским

Следующего момента пришлось ждать долго:

Когда на следующее свидание Антон приехал ко мне в Москву — я уже остыла. И начался долгий период втаптывания будущего мужа в грязь. Примерно полгода я вытирала об него ноги. Как выяснилось, это был очень хороший задел. Моя недоступность полностью затуманивала ему рассудок. У Антона в тот период не было никаких целей в жизни, кроме одной — заполучить меня,

— подытожила Янковская.

Маша Янковская (настоящая фамилия — Бекаревич. — Прим. ред.) стала известна широкой публике после того, как журнал Esquire заказал у нее иллюстрацию для обложки своего литературного номера. С 2021 года Янковскую представляет галерея “Файн Арт” — одна из ведущих и старейших галерей современного искусства в России. Картины Маши Янковской находятся в галереях и частных собраниях в России и за рубежом.



Работы Маши Янковской в журнале “Правила жизни”

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