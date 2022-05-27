Художники ЯНАО представили печатную версию комикса о злодеях и героях Ямала

Комикс о северных героях и злодеях «Легенда о Ямале» выпустили в печатной версии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Издание включило в себя всю классическую атрибутику подобного повествования. В комиксе присутствуют суперзлодеи и супергерои, в образах которых прослеживается северный колорит, передает интернет-сайт «Красный Север».
Красивое издание рассказывает историю о мальчике по имени Ямал, который путешествует в мире могущественных богов и великих воителей. Комикс был выпущен на средства авторов, поэтому вышел тиражом всего в 300 экземпляров.
Первая часть издания носит название «И пробудилось зло». Авторы произведения выразили надежду на продолжение. Они заявили, что комикс станет прекрасным сувениром и сможет прославить Арктический регион во многих городах России.